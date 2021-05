SpaceX Starship: test di volo dal Texas alle Hawaii

14 Maggio 2021 – 13:50

SpaceX prevede di effettuare un volo orbitale con Starship per coprire i circa 100 Km di distanza tra Boca Chica (Texas) e l’isola di Kauai (Hawaii).

Fonte: Punto Informatico