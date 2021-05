Space Adventures: Yusaku Maezawa sulla ISS

14 Maggio 2021 – 16:49

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa parteciperà al viaggio organizzato da Space Adventures e salirà a bordo della ISS con il suo assistente.

