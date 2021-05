Recensione realme 8 5G, lo smartphone low cost che sfida il mercato

14 Maggio 2021 – 12:04

Altre aziende cinesi prima di realme hanno usato la stessa strategia, quella di farsi largo nell’affollato mercato della telefonia con prodotti di qualità a prezzi molto competitivi. La forma non cambia, ma ora la sostanza è tanta perché il nuovo realme 8 5G a 199 euro mette nelle mani dei consumatori un prodotto completo e di buona qualità con un investimento alla portata di tutti.

Questo smartphone infatti è stato pensato per sfidare il mercato non solo rendendo sempre più accessibile la tecnologia 5G ma anche evitando agli utenti di dover fare troppe rinunce: un low cost con caratteristiche che normalmente si trovano sui dispositivi di fasce più alte.

Buono è il display LCD con risoluzione FHD+ ma la luminosità massima si ferma a 600 nit soffrendo la luce diretta del sole, ma il refresh rate arriva a 90 Hz e la qualità cromatica è più che valida per godersi qualsiasi genere di contenuto.

Un display con cornici molto sottili che aiutano ad aumentare la percezione della qualità costruttiva del realme 8 5G. È un telefono gradevole al tatto, con un look piuttosto convenzionale ma di cui si apprezza il peso contenuto (185 grammi) e lo spessore che si ferma a 8,5 millimetri.

La scocca posteriore, ovviamente in policarbonato, perde la vistosa scritta “Dare to leap”, guadagnandoci in eleganza, anche perché il modulo fotografico risulta piuttosto contenuto nelle dimensioni e con uno spessore assolutamente accettabile.

La sostanza del reparto imaging è quella di un prodotto di questa fascia di prezzo, un telefono che dispone di tre camere con un sensore principale da 48 megapixel ma con un’ottica molto luminosa (f/1.8). A fianco si trova una lente per ritratti in bianco e nero e un obiettivo macro con messa a fuoco fino a 4 centimetri.

Le foto sono piuttosto buone, anche quelle in notturna grazie al buon contributo dell’intelligenza artificiale, ma è soprattutto qui che si notano le differenze con i modelli più costosi. Manca il grandangolo, manca uno zoom ottico spinto, mancano i video in 4K. Discreta è invece la camera frontale da 16 megapixel.

Interessanti invece sono le prestazioni del processore MediaTeck Dimensity 700, un buon octa-core con velocità di 2,2 GHz e realizzato con processo a 7 nanometri. Siamo chiaramente distanti dai vertici del mercato che non possono essere presi come riferimento in questa fascia di prezzo, ma all’atto pratico questo chipset rende molto fluido e stabile l’utilizzo del telefono, evitando anche fenomeni di surriscaldamento.

Il processore lavora anche molto bene in termini di risparmio di energia, con una efficienza del 28% superiore rispetto ai chip a 8 nm, ma qui il vero asset è dato dalla batteria da 5000 mAh che porta il realme 8 5G a scollinare tranquillamente nel secondo giorno di utilizzo con una sola ricarica, a patto di non spremere il telefono eccessivamente. All’occorrenza c’è la ricarica veloce a 18W.

Altri due elementi rendono interessante questo smartphone, il primo è lo slot per tre schede, che consente di utilizzare contemporaneamente due sim ma anche di espandere la memoria con microSD fino a 1 terabyte. Il secondo è la presenza del jack audio, ormai una rarità.

Quindi in conclusione realme 8 5G è davvero un telefono completo e con un bel punto distintivo, ovvero la possibilità di sfruttare a pieno la rete superveloce, supportando sia sistemi 5G Standalone che NSA. Esteticamente accattivante in entrambe le colorazione Supersonic Black e Blue, si apprezza anche per la grande autonomia e per la fluidità assicurata dall’interfaccia UI 2.0 basata su Android 11.

L’elemento più convincente in assoluto rimane però il prezzo: 199 euro è un asset in questo momento assolutamente imbattibile. A maggior ragione lo è il prezzo scontato di 179 euro previsto per chi acquisterà questo telefono nella configurazione di partenza 4+64 GB nelle giornate del 18, 19 e 20 maggio in esclusiva su Amazon.

È disponibile anche una versione 6+128 a 249 euro, ribassata in promozione a 229 euro nelle giornate di lancio. Il nostro voto finale è quindi alto considerando che con questa spesa così contenuta è impossibile trovare di meglio. Il realme 8 5G è un prodotto low cost, ma sorprende per quello che offre.

Voto: 9

Wired: 5G per tutti, grande autonomia, slot con tre schede

Tired: reparto imaging con prestazioni standard

