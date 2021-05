Ransomware: DarkSide ha colpito anche Toshiba

14 Maggio 2021 – 16:49

Coì come accaduto a Colonial Pipeline, il gruppo DarkSide ha messo in ginocchio anche le protezioni di Toshiba: nessun riscatto è stato pagato.

The post Ransomware: DarkSide ha colpito anche Toshiba appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico