MWC 2021: anche Qualcomm rinuncia

14 Maggio 2021 – 10:49

Anche Qualcomm si aggiunge all’elenco delle aziende che hanno deciso di non partecipare fisicamente al MWC 2021 di Barcellona (28 giugno-1 luglio).

