Mini PC fascia alta Core i5 16/256GB meno di 600 euro

14 May 2021 – 19:40

Se siete alla ricerca di un mini PC ad alte prestazioni, Amazon ha un’ottima soluzione per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo: Minis Forum U820.

The post Mini PC fascia alta Core i5 16/256GB meno di 600 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico