Kit mesh Netgear 3000Mbps scontato di 200 euro

14 Maggio 2021 – 19:49

Amazon propone uno sconto di addirittura 200 euro su uno dei migliori kit mesh di Netgear con una copertura di 525 metri quadrati: l’Orbi RBK53.

The post Kit mesh Netgear 3000Mbps scontato di 200 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico