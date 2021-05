Il nuovo sorprendente design di Google Pixel 6 e 6 Pro

14 Maggio 2021 – 12:04

(Foto: Jon Prosser x Rendersbyian)Sale l’attesa per la nuova gamma Pixel 6 e Pixel 6 Pro, che potrebbero essere presentati – o quantomeno anticipati – nel corso dell’evento Google I/O 2021 ormai imminente (18 maggio). I nuovi alfieri del sistema operativo di casa, Android, dovrebbero godere del più grande rinnovamento in termini di design dal momento del debutto della famiglia.

Fino alla passata generazione Pixel 5, i googlefonini puntavano su materiali di qualità, ma su linee piuttosto minimaliste e essenziali. Osservando i render sviluppati da Rendersviyan in collaborazione con il noto leaker John Prosser di Front Page Tech, si nota una parte posteriore che posiziona i sensori fotografici – due per il modello standard, tre per quello Pro – in orizzontale in una banda nera a contrasto leggermente rialzata. La fascia superiore è in un accattivante arancio, mentre il resto della scocca è bianco lucido.

La cornice è nera, stondata e lucida. Non è detto che le sfumature applicate ai render siano poi quelle definitive, ma di certo l’impatto visivo è molto gradevole. Sul fronte c’è poco da dire: le cornici sono presenti, anche se molto sottili, e la fotocamera per selfie e videochiamate è incastonata in un foro centrato. Il sensore delle impronte è sotto lo schermo, nella porzione inferiore.

(Foto: Jon Prosser x Rendersbyian)Si sa ancora poco sulla scheda tecnica dei due modelli. Le ultime voci parlavano della possibilità di un processore proprietario sviluppato da Google insieme a Samsung. Si può pronosticare una memoria non espandibile così come un compartimento fotografico di sostanza: sensore principale e grandangolo per Pixel 6 e aggiunta di un terzo occhio per il Pro, che dovrebbe contare su un sensore per la profondità di campo più che un tele. A bordo, il premiato algoritmo esclusivo dei Pixel.

Quando saranno annunciati? La speranza è di ricevere qualche informazione in più, magari proprio un’immagine definitiva, in occasione del Google I/O 2021 che sarà in streaming e partirà dal prossimo 18 maggio. C’è però da ricordare che l’anno scorso si era dovuto attendere fino a ottobre prima di scoprire la nuova gamma. Settimana prossima conosceremo la risposta.



