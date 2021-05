Su TikTok mezzo milione di utenti italiani aveva meno di 13 anni: ora sono stati bloccati

13 Maggio 2021 – 14:29

In teoria i minori di 13 anni non possono utilizzare la piattaforma, eppure l’insieme degli intercettati rappresenta il 4% di tutti gli iscritti in Italia fino a pochi giorni fa. Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiesto a TikTok interventi ancora più decisi per arginare il fenomeno.

Fonte: Fanpage Tech