PayPal e PayTipper insieme per i pagamenti digitali

13 May 2021 – 13:17

Grazie alla collaborazione tra PayPal e PayTipper, i cittadini italiani potranno usare PayPal come metodo di pagamento sulla piattaforma pagoPA.

Fonte: Punto Informatico