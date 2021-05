L’occhio robotico che si fissa sulla fronte e ti evita di andare a sbattere

13 Maggio 2021 – 6:44

Nel 2014 a Chongqing, in Cina, e nel 2015 ad Anversa, in Belgio, sono comparse le prime corsie per gli smombie, ossia gli schiavi dello smartphone. Coloro, cioè, che anche quando camminano in strada non riescono a distogliere lo sguardo dallo schermo del telefono, finendo talvolta per urtare altri pedoni o sbattere su sedie, panchine e altri oggetti che incontrano sul proprio tragitto. Con il moltiplicarsi dei social network la tendenza si è diffusa ovunque, tanto da ispirare 3rd Eye, il terzo occhio che si fissa sulla fronte e si preoccupa di rilevare gli ostacoli che ci si trova davanti, proprio perché gli occhi sono incollati sullo smartphone.

Il design Minwook Paeng l’ha ideato all’interno del suo percorso di laurea in Innovation Design Engineering al Royal Imperial College of Arte di Londra, parlando del “phono sapiens”, l’ultimo stadio dell’evoluzione umana che ha generato, appunto, un feeling inscindibile con il proprio telefono. Realizzato con una combinazione tra telecamera, giroscopio, sensore sonar e Arduino, l’occhio elettronico riconosce quando la testa è inclinata verso il basso per guardare il display ed emette un segnale acustico per avvertire circa la presenza di una minaccia fino a un metro di distanza. Per fissare in modo stabile l’occhio robotico con corpo in plastica sulla fronte, invece, c’è un sottile cuscinetto gel che si attacca alla pelle senza danneggiarla.

Pensato come reazione ironica al comportamento umano, che pregiudica la corretta postura e che per Minwook “con il passare delle generazione potrebbe, insieme ad altri piccoli cambiamenti nati con l’uso dello smartphone, creare una forma di umanità diversa e nuova”, il terzo occhio è un esperimento fai-da-te e al momento non è prevista la produzione di massa e l’arrivo dell’oggetto sul mercato.

The post L’occhio robotico che si fissa sulla fronte e ti evita di andare a sbattere appeared first on Wired.

Fonte: Wired