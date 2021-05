LG, nuove soluzioni XS4J per la Digital Signage

13 May 2021 – 16:03

LG Electronics ha presentato la nuova linea XS4J per il Digital Signage, esaltando luce, colori e nitidezza al servizio di allestimenti e vetrine.

The post LG, nuove soluzioni XS4J per la Digital Signage appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico