L’Europa rischia di rimanere fuori dalla grande partita delle reti internet sottomarine

13 Maggio 2021 – 9:04

Posa del cavo internet Ellalink a Fortaleza (Ellalink)Il fischio di inizio è ormai questione di settimane. All’inizio di giugno sarà inaugurato ufficialmente Ellalink, il nuovo cavo internet sottomarino che collega direttamente Europa e America del Sud. Seimila chilometri in fibra ottica stesi tra Sines, cittadina portoghese che ha dato i natali all’esploratore Vasco da Gama, e la ricca Fortaleza in Brasile.

Immaginato nel 2012, quando viene fondato il consorzio per realizzarlo, il progetto di Ellalink viene firmato nel 2018 e il cantiere parte l’anno successivo. A causa della pandemia è slittata in avanti anche la consegna, ma tra i crescenti bisogni di connettività dell’America Latina, dove la sola Netflix in un anno ha arruolato 3 milioni di nuovi abbonati, e le ambizioni internazionali dell’Europa, che vuole guadagnare la ribalta nel digitale, il taglio del nastro dell’opera (costo stimato: 250 milioni di dollari) è quanto mai atteso.

Mappa del cavo Ellalink (Ellalink)Un’industria fiorente

A Wired gli sviluppatori spiegano che con i quattro paia di cavi in fibra ottica di Ellalink “avremo un round trip delay (il tempo che intercorre tra l’invio di un segnale e la ricezione della conferma, ndr) che sarà meno della metà di quello dei sistemi esistenti che transitano dal Nord America”, oggi snodo principale per l’interscambio dei dati tra le due sponde dell’Atlantico. “L’uso di applicazioni in tempo reale sensibili alla latenza, come il live streaming e il gaming, sta crescendo e investimenti significativi sono stati fatti dai giganti tecnologici globali per creare hub in Brasile”, spiegano da Ellalink.

L’industria dei cavi internet sottomarini vede rosa. Secondo il centro studi Markets and markets, dal 2020 al 2025 gli investimenti cresceranno dell’11,1% ogni anno, fino a quota 22 miliardi di dollari, spinti soprattutto dall’aumento di domanda di rete e dallo sviluppo di piattaforme offshore per impianti eolici. In particolare nei paesi di Asia, Pacifico, Africa e Medio Oriente proprio internet darà il la a nuovi cantieri per reti subacquee, come riconoscono dalla giapponese Nec, tra le aziende che realizza queste opere (300mila chilometri di reti posati).

Tra Muscat, capitale dell’Oman, e Perth, sulla costa occidentale dell’Australia, verrà completato entro l’anno un cavidotto di 9.800 chilometri. Il primo che mette in contatto questi due territori. A guidare il progetto è l’australiana Subco. Nel 2022 entrerà in funzione la linea tra Ecuador e Galapagos. Facebook intende circumnavigare l’Africa con una rete in via di realizzazione con altre aziende, consegna prevista nel 2024. Lo stesso Ellalink è stato disegnato per ramificarsi in connessioni verso Praia, Capo Verde e Madeira. E altre sono allo studio verso Canarie, Marocco, Mauritania, Guiana francese e Brasile meridionale.

Posa del cavo Ellalink (Ellalink)Il braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti

Le autostrade sottomarine dell’informazione, 489 secondo il censimento di Submarine cable map, sono beni sempre più strategici. Sia dal punto di vista delle imprese che li realizzano, sia nella scacchiera geopolitica. Come ricorda il centro studi European council for foreign relation (Ecfr) in un recente rapporto, da queste reti passano il 97% del traffico internet e 10mila miliardi di dollari di transazioni finanziarie ogni giorno.

Stati Uniti e Cina ne stanno facendo l’ennesima banco di prova dei rispettivi muscoli, mettendo in angolo l’Unione europea, che cerca di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella diplomazia digitale. Facebook e Google, per esempio, hanno detto chiaro e tondo che non faranno ricorso al nuovo cavo che connette Pakistan, Africa orientale ed Europa, costruito anche da alcune aziende cinesi, come Huawei e Hengtong. Peace, così è stata battezzata l’infrastruttura di oltre 15mila chilometri: un nome, un programma.

Mappa del cavo Peace (Peace)Progetti delicati

La realizzazione delle reti internet subacquee è un’operazione che richiede in media “dai sei ai 18 mesi, a seconda della lunghezza”, spiegano da Alcatel submarine network (Asn), controllata di Nokia e uno degli attori di punta di questa industria, con 650mila chilometri di fibra posati sul fondo dei mari e 1.800 dipendenti. Altri 6-12 mesi servono per l’installazione dell’infrastruttura. Lavori che possono costare da 30 milioni di dollari per le connessioni più corte agli oltre 400 per le reti transoceaniche.

Negli anni il mercato è cambiato. Alle compagnie di telecomunicazioni si sono affiancati i colossi del digitale, come Google, Microsoft e Facebook, sempre più interessati a dire la loro sulla qualità delle infrastrutture su cui viaggia l’informazione. “Con il rapido sviluppo di cloud computing, video streaming, 5G, app affamate di larghezza di banda, realtà virtuale e internet delle cose, la domanda dei cavi sottomarini è mostro forte in tutto il mondo” dicono da Asn. Mentre per il mondo finanziario, osservano da Ellalink, un dimezzamento dei tempi di trasmissione si esprime in una più facile circolazione degli affari.

Mappa del Sicily Hub (Sparkle)Il ruolo del Mediterraneo

Le previsioni di aumenti del traffico motivano i piani di mettere mano a nuove reti. Anche perché, come spiegano da Nec, “ogni sistema mostra un proprio ventaglio di sfide”. Occorre tenere conto della topografia dei fondali e degli ostacoli già esistenti nella fase di progettazione. Così come della profondità a cui sarà calato per stabilire la pressione a cui deve resistere. Altrettanto complesso è il momento della posa, specie se bisogna interrare il cavo per evitare che ancore o reti da pesca lo possano strappare.

Mentre nella scelta dell’approdo, come precisano da Ellalink, fa la differenza la presenza di centri dati che fungano da snodi. Nel Mediterraneo, per esempio, Sparkle, la controllata di Tim che sviluppa queste connessioni, ha investito nei data center in Sicilia come destinazione di reti collegate ad Africa, Medio ed Estremo Oriente, rilanciate poi verso l’Europa continentale. All’hub di Palermo fanno capo 18ncavi internazionali. Entro l’anno prossimo Sparkle punta a chiudere il cerchio con Blue Med, tra Palermo e Genova, che funge da anello di congiunzione tra Europa, Africa e Asia, dimezzando i tempi di latenza dei corrispettivi terrestri.

Proprio il Mediterraneo, secondo un recente studio dell’Ecfr, è diventata la trincea di una guerra di posizione che riguarda la seconda trasformazione della galassia dei cavidotti, ossia la geopolitica. Con la Cina sempre più protagonista attraverso le sue aziende di telecomunicazioni, come Huawei o Hengtong, e gli Stati Uniti e i suoi giganti impegnati a segregare le proprie comunicazioni dai corridoi su cui passano anche quelle di Pechino. E l’Unione europea? Se dal punto di vista industriale ha i suoi campioni, come la francese Orange, la spagnola Telxius e la stessa Sparkle che, per esempio, è ben presente nelle dorsali americane (vedi il cavo Curie, di Google, tra Stati Uniti e Cile) e presidia il Medio Oriente, dal punto di vista politico si muove in ordine sparso.

Posa del cavo Ellalink (Ellalink)Una politica europea per i cavi

Per l’associazione europea delle telecomunicazioni, Etno, servono più investimenti strategici. Se Bruxelles vuole portare avanti la linea di una sovranità digitale, deve inquadrare una politica per i cavi sottomarini. La Commissione, a quanto risulta a Wired, vuole fare una mappa delle infrastrutture, dei volumi di traffico e degli sviluppatori, per capire dove svilupparne di nuovi, su quali intervenire perché devono essere aggiornati alle ultime tecnologie e quali potrebbero configurare contiguità critiche. Formiche riporta che i cavi saranno protetti dalla revisione della direttiva comunitaria Nis sulla sicurezza informatica. C’è anche un tema Brexit, dato che il Regno Unito è uno degli approdi più utilizzati per le reti transatlantiche, ma ormai si trova fuori dal perimetro dell’Unione.

Bruxelles ha messo una fiche da 3 miliardi sulla partita. Una mossa giudicata ancora timida dal mondo industriale, osserva l’Ecfr. I centri Institute of peace and conflict studies e Leiden Asia centre hanno calcolato che nel 2019 la Cina era proprietaria o fornitore dell’11,4% del totale dei cavi sottomarini, una quota destinata a raggiungere il 20% tra il 2025 e il 2030.

Proprio il modello di Ellalink, che ha alle spalle anche il fondo europeo Marguerite (finanziato, tra gli altri, dall’italiana Cassa depositi e prestiti) potrebbe essere il modello per altre infrastrutture simili, con cui contenere il protagonismo di Washington e Pechino. La rete, per esempio, è stata pensata anche per mettere in connessione università e centri di ricerca europei e sudamericani, specie nei settori dell’high performance computing, della sanità e delle energie rinnovabili. E su questa strada, secondo l’Ecfr, l’Unione europea dovrebbe insistere, promuovendo consorzi interni per costruire queste infrastrutture e investendo sull’Africa, per recuperare terreno rispetto alle ambizioni della Cina e al primato degli Stati Uniti. La partita è aperta.

