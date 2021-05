La prima immagine della serie tratta da Monsters & Co

I mostri stanno per tornare ma, niente paura, non sono qui per terrorizzare nessuno. Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso! è la produzione animata Pixar che arriverà nei prossimi mesi in streaming su Disney+ e riprenderà le fila del film che nel 2001 aveva raccontato le avventure di Sulley e Mike Wazowski. La nuova storia, questa volta a puntate, inizierà proprio il giorno dopo che nella centrale elettrica di Monstropolis si è deciso di raccogliere le risate dei bambini anziché le loro urla.

La serie seguirà le vicende di Tylor Tuskmon, un giovane mostro di colore viola che, appena laureatosi alla Monsters University (a sua volta al centro del prequel del 2013), è impaziente di cominciare la sua carriera di Spaventatore, scoprendo però che il suo sogno è fuori tempo massimo. Assegnato, dunque, temporaneamente al Facilities Team, dovrà integrarsi in un mal assortito gruppo di manutentori mentre coltiva il nuovo obiettivo di diventare il più grande Jokester di tutti i tempi, eccellendo cioè fra quelli che ora devono far sbellicare dalle risate i bambini.

Accanto a lui, come si vede nella prima immagine, ci sono altri buffi personaggi mostruosi: Fritz, il boss sbadato dall’enorme naso blu; Val Little, creatura sempre entusiasta a forma di U; Cutter, efficiente con le sue numerose zampe e Duncan, dai mille occhi e l’atteggiamento volutamente misterioso. Accanto alle new entry, spazio anche ai personaggi storici, a partire da Mike e Sully che torneranno ad avere la voce di Billy Crystal e John Goodman. Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso! debutterà su Disney+ il 2 luglio.

