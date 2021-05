La forza della social innovation: di cosa si è parlato al Wired Next Fest

Come cambieranno le azioni e i desideri delle persone dalla pandemia in avanti? Si interromperanno i trend pre-Covid oppure, al contrario, queste tendenze accelereranno? Sono queste le domande che hanno aperto il secondo appuntamento del Wired Next Fest 2021, in un pomeriggio tutto dedicato al tema dell’innovazione sociale, spaziando dall’emancipazione femminile all’inclusione in senso lato, dal valore della diversità fino ai vecchi e nuovi bisogni sociali, tra leggi in divenire e traguardi di civiltà da raggiungere. Un appuntamento fatto di incontri centrati – come nella prima giornata – sul tema della ricerca di un nuovo equilibrio, trasmessi in diretta streaming dal teatro Gerolamo di Milano, simbolicamente riaperto per l’occasione, con eventi trasmessi in diretta.

A dare per primo una propria risposta alle domande di fondo dell’evento è stato il politologo Parag Khanna, una delle 75 persone più influenti del Ventunesimo secolo secondo Esquire: “Il lockdown deciso per contenere gli effetti della pandemia è stato l’atto più coordinato a livello globale nella storia della specie umana”, ha spiegato sul palco. “Ma non interromperà i fenomeni di lungo periodo, e probabilmente più di un miliardo di persone migrerà da un paese a un altro nei prossimi anni”. Il senso stesso di concetti come identità, casa e possesso cambierà per oltre tre miliardi e mezzo di persone già entro il 2030 o il 2040: “Non possiamo presumere che il modo in cui noi oggi intendiamo queste categorie resterà lo stesso per le prossime generazioni, e la tecnologia ha un ruolo fortissimo in questa evoluzione”, ha aggiunto.

Innovare è dire no alle discriminazioni

Dal contesto mondiale a quello prettamente italiano, ospite attesissimo della giornata è stato il deputato Alessandro Zan, promotore dell’osteggiato disegno di legge per il contrasto all’omotransfobia che porta il suo nome. “Le resistenze sono in parte culturali, e derivano da pregiudizi, ignoranza e diffidenza nei confronti di ciò che è percepito come diverso da noi”, ha chiarito. Commentando i risultati ben poco lusinghieri di un sondaggio voluto da Wired e svolto da Ipsos sul tema, Zan ha detto che “è evidente ci sia grande disinformazione: molta gente ha fatto del Ddl Zan una bandiera ideologica per ottenere un consenso politico“.

Riguardo alle argomentazioni strumentali, come il fatto che la legge sia liberticida o che limiti le opinioni personali delle persone, ha aggiunto: “quello che si prevede di punire è l’istigazione all’odio e alla violenza per questioni di orientamento sessuale, identità di genere, disabilità eccetera, per evitare le discriminazioni di una società che può essere particolarmente ostile”. E commentando le polemiche successive al concerto del 1° maggio, Zan ha ribadito che “Fedez ha scoperchiato la pentola, ma le resistenze c’erano già prima. Un artista è libero di denunciare e di impegnarsi in una causa di interesse pubblico e civile, utilizzando la propria popolarità per coinvolgere l’opinione pubblica”.

Di importanza del linguaggio e di responsabilizzazione per fare un utilizzo corretto e cosciente della parola si è parlato con il musicista e scrittore Fabrizio Acanfora, autore di Dizionario minimo di diversità. “Abilismo è una parola che dovremmo conoscere tutti, e che dovrebbe essere inserita nel dizionario”, ha spiegato sul palco. E se l’inclusione viene ancora vista con un’ottica paternalistica, come se esistessero una normalità e un’anormalità, “sarebbe utile iniziare a pensare e a ragionare, invece, in termini di reciprocità“. Di peso delle parole e di coesistenza tra paradigmi diversi ha parlato anche Maria Giulia Bernardini, docente di filosofia del diritto all’università di Ferrara ed esperta nel campo dei disability studies: “Siamo in una fase di transizione”, ha detto, “perché il linguaggio crea la realtà, ma a livello giuridico abbiamo rappresentazioni differenti tra livelli ordinamentali diversi”, con mondi di significato che stanno dietro ciascuna rappresentazione, soprattutto nell’ambito delle disabilità. Senza dubbio, poi, l’impatto di Covid-19 è stato nettamente maggiore per le persone con disabilità, “ma non per una maggiore difficoltà intrinseca”, ha chiarito, “bensì perché i provvedimenti non hanno tenuto conto di queste casistiche specifiche”.

Di lavoro, immigrazione e discriminazioni ha parlato invece Aboubakar Soumahoro, attivista sociale e sindacale nonché presidente nazionale dell’associazione Lega Braccianti. “Il dramma dei braccianti di oggi, lavoratori che vivono nei bassifondi, sfruttati, con salario da fame e turni lavorativi estenuanti, richiama l’importanza di lottare per i diritti come lotta di civiltà“, ha detto. Aggiungendo che “la piaga più grande è l’indifferenza, il grido degli scarti della società che non viene ascoltato dalla politica”. Un’indifferenza che riguarda anche le ragioni che spingono i libici ad abbandonare le loro terre. “La situazione in Libia è infernale, con quelli che vengono chiamati dalle Nazioni Unite orrori indicibili“, ha ricordato Nello Scavo, giornalista, reporter internazionale ed esperto di migrazioni. E se le politiche europee non si preoccupano di come porre fine a questi problemi e tutelare i diritti umani, ma solo di bloccare i flussi migratori, “redistribuire equamente i migranti non è una soluzione”, ha chiosato.

Contraddizioni, la musica e l’amore

Grande spazio, come sempre al Wired Next Fest, è stato dato anche alla musica dal vivo. I primi a suonare sul palco sono stati i Ministri, che hanno discusso con lo scrittore e giornalista Raffaele Alberto Ventura di come la nostra generazione provi un grande senso di nostalgia. “Valorizzare la coerenza significa mettere a nudo i paradossi e le contraddizioni della società contemporanea” è la sintesi che è stata trovata. “Siamo in una fase di crisi dominata dal rimpianto per un’epoca d’oro della cultura italiana e dalla paura per il futuro, in un presente un po’ tormentato”, ha sottolineato Ventura. “Fragilità e timidezza non sono così negative come si può pensare”, ha aggiunto prima della sua esibizione la cantautrice Federica Carta. “Se da un lato complicano un po’ le cose, dall’altro favoriscono la consapevolezza di sé”, ha aggiunto raccontando come spesso gli adulti non diano il buon esempio quando si tratta di cyberbullismo e odio in rete.

La chiusura musicale dell’evento è stata invece con Motta, tornato dopo tre anni di silenzio con il disco Semplice. “La pandemia ci ha dato la possibilità di fermarci e farci delle domande“, ha detto, raccontando come anche quelle più banali siano essenziali per essere consapevoli di quello che si sta facendo. “Prima non c’è mai stato tempo di porsi queste domande perché si era sempre presi dal fare“, ha aggiunto.

A proposito di effetti della pandemia, “viviamo dove lavoriamo e lavoriamo dove viviamo”, ha spiegato Mario Cucinella, architetto che di recente ha realizzato l’installazione temporanea United for Progress, ispirata ad Audi. “Per troppo tempo l’ufficio è stato visto in maniera solo economica, tralasciando la qualità della vita del lavoratore e il piacere di stare in quel posto. Progettare è un gesto d’amore“, ha sintetizzato sottolineando l’importanza di costruire all’insegna dell’innovazione e mai a discapito della sostenibilità.

Dal bullismo al gender gap, e ritorno

La pandemia non è stato solo un dramma sanitario, ma ha influito anche sul numero dei reati in rete, tra cyberbullismo, revenge porn e adescamenti, di cui Wired si occupa nella sezione Safe Web. “Nell’ultimo anno è aumentata anche la quota di minori colpevoli, ossia di giovani che adottano comportamenti che sono fondamentalmente reati”, ha constatato Nunzia Ciardi, dirigente superiore della Polizia di Stato e direttore del servizio Polizia postale e delle comunicazioni. Di fronte a un fenomeno molto più diffuso di quanto si possa pensare, è importante l’informazione e sensibilizzazione, anche a livello delle famiglie. “La cultura su questi fenomeni può essere la pillola per estirpare questa piaga”, ha aggiunto Laura Luchetti, regista della serie RaiPlay Nudes: “Il cambiamento è stato talmente rapido che ci siamo fatti trovare impreparati”. Insomma, se non si può certo evitare che un ragazzo sia connesso, bisogna far sì che lo faccia in maniera consapevole. “Dietro il tema del revenge porn si nascondono le problematiche relative alle differenze di genere, emancipazione femminile e sicurezza informatica”, ha commentato la protagonista della serie Nudes Anna Agio.

Sullo stesso tema si è tornati anche con l’attivista Lgbt+ e content creator Muriel: “Inclusione è una parola che guida la trasformazione della nostra società”, ha chiarito. “Moda e body positivity sono molto collegate, perché vedere la diversità fa capire che non siamo sbagliati”, ha aggiunto spiegando come gli spot e le pubblicità siano lo specchio delle società e debbano fare la loro parte per essere motore di questo cambio di prospettiva. “L’importante è la cultura del rispetto, evitando il contrasto o la distinzione tra un aprioristico giusto o sbagliato“.

A scattare una fotografia del gender gap in Italia è stata Barbara Falcomer, direttrice generale di Valore D, l’associazione di imprese impegnata sul tema dell’equilibrio di genere.“In termini di occupazione femminile l’Italia è il fanalino di coda in Europa, con solo il 49,4% di donne che lavorano. E nel 2020 il 70% di posti di lavoro persi riguardano le donne”, ha raccontato, spiegando come all’origine ci sia una carenza di tutele per le mamme, e un gap ancora enorme che fa sì che ancora poche donne occupino posizioni di responsabilità. “Ci sono tanti stereotipi che riguardano le donne e che si faticano a superare”, ha aggiunto Irene Facheris, autorevole attivista social e autrice di Parità in pillole e del podcast Palinsesto femminista. “Primo fra tutti è il falso mito che il ruolo delle donne sia relazionale e secondario, adatto al dietro le quinte”. Quali soluzioni? “Anzitutto, iniziare a parlare di questi temi fin dall’infanzia, in modo tale che i futuri adulti non abbiano questi stessi vecchi pregiudizi”.

D’altronde, viviamo in un mondo che a causa della digitalizzazione sta cambiando radicalmente, con la possibilità di accedere a informazioni e crearsi una rete in autonomia. “Le barriere all’entrata si stanno sgretolando”, ha sintetizzato Mauro Porcini, senior vice president di PepsiCo e autore di L’età dell’eccellenza. E se da un lato i grandi e i piccoli possono competere alla pari o quasi, la crisi pandemica ha accelerato la glocalizzazione, con le aziende che diventano globali ma allo stesso tempo hanno un adattamento locale. “Il legame tra essere umano, business e tecnologia è decisivo”, ha aggiunto: “perché unendo questi tre mondi si trovano risposte per i bisogni delle persone, creando innovazione“.

Di tecnologie, eroine, trasparenza e Ai

L’innovazione sociale al Wired Next Fest è stata anche declinata in chiave high tech e digitale, a cominciare dalle questioni relative al riconoscimento facciale. “Il problema esiste, eccome”, ha esordito Laura Carrer, responsabile Foia di Transparency International Italia nonché ricercatrice all’Hermes Center. “Il nostro volto è unico, e ciò ci rende sorvegliabili nel lungo periodo. Inoltre, gli algoritmi per la sorveglianza biometrica non sono trasparenti”. Alla base di tutto c’è la preservazione dello spazio pubblico, perché un controllo in questi luoghi può precludere le nostre libertà: “è come se ci fosse un poliziotto che ogni 200 metri ci ferma e ci chiede la carta d’identità”, ha riassunto. Una questione diventata rilevante anche dal punto di vista del legislatore. “Da un lato c’è la sicurezza e la libertà dei cittadini, dall’altro l’esigenza dello stato che grazie a questa misura può ridurre più facilmente la criminalità“, ha spiegato il deputato Filippo Sensi, promotore di un disegno di legge sul tema per trovare la sintesi tra le diverse questioni in gioco.

Con Lucrezia Bisignani, fondatrice e Ceo della education entertainment company Kukua, si è parlato di una bambina africana eroina, SuperSema, i cui superpoteri sono creatività, determinazione e uso delle soft skill, e che riesce a salvare il mondo attraverso le sue conoscenze tecnologiche e scientifiche. “L’avanzamento tecnologico dell’Africa è spesso sottovalutato, e per certi aspetti erroneamente sminuito”, ha spiegato Bisignani. E, in termini di scuola, “è importante trasmettere ai bambini che possono riuscire ad avere successo e crescere grazie alle competenze che sviluppano”.

Di realtà aumentata per valutare l’impatto reale di un progetto sulla vita delle persone si è parlato invece con Marco Boffi e Barbara Piga del Laboratorio di simulazione urbana del Politecnico di Milano. “L’obiettivo è cercare di anticipare alcuni possibili imprevisti che si potrebbero manifestare in futuro”, ha chiarito Boffi, “per offrire degli spunti utili alla creatività dei progettisti per opere il più possibile vicine alle esigenze di una comunità”. L’importanza di porre l’utente finale al centro dei processi è stata invece enfatizzata da Piga: “valutando l’impatto delle trasformazioni sul benessere dei cittadini, la realtà aumentata consente di fare vedere l’esperienza e verificare a priori che il progetto sia avvero efficace”.

Infine, ma non per importanza, spazio alla scienza: al tema degli organi artificiali è stata dedicata l’intervista a Luca Tiberi, ricercatore Airc all’università di Trento (dipartimento Cibio). “Utilizzare organi artificiali, ricreando il tumore in vitro, è utile per studiare le terapie, ma il risultato non è paragonabile alla complessità umana”, ha chiarito. Questa strada può comunque essere il futuro: “Se riusciamo a ricreare modelli ad hoc sempre più simili agli organi umani, ossia i cosiddetti organoidi, sarà possibile analizzare e studiare non solo i tumori, ma anche molte altre patologie e malattie“, ha concluso.

Il Wired Next Fest prosegue fino a ottobre

L’edizione 2021 del Wired Next Fest continua con un calendario di altri 3 eventi tematici nell’arco dei prossimi 5 mesi, sempre in versione completamente digitale dal teatro Gerolamo di Milano. Dopo l’appuntamento inaugurale dedicato al mondo dell’entertainment, la parola chiave che unisce tutti gli appuntamenti, Equilibri, sarà declinata con molti altri significati. A partire da un focus sulla Next Generation, quella che si prepara a prendere in mano la società attraverso valori nuovi e l’innovazione, nella terza giornata che è in programma per il 16 giugno. E ancora, il tema del 14 luglio sarà Life, per raccontare come il digitale stia cambiando per sempre i nostri stili di vita: dai consumi allo sport, dai viaggi al cibo, dai pagamenti alla cura del nostro corpo.

Dopo la pausa estiva, si arriverà infine alla due giorni che farà da gran finale per il Wired Next Fest 2021, con il doppio appuntamento dell’1° e 2 ottobre per immaginarsi un nuovo sviluppo sostenibile del pianeta, dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Un tema centrale e cruciale anche in vista della 26esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (la Cop26), che è prevista a Glasgow all’inizio del mese di novembre.

