Instagram sta abbandonando le storie?

13 Maggio 2021 – 9:05

(foto: Pixabay)Meno storie, più Reels. Cambiano i tempi e anche i social si adeguano: Instagram da alcuni mesi a questa parte sembra aver messo in secondo piano le Stories a favore dei Reels, i video creativi che ricordano da vicino lo stile di TikTok, così come le storie ricordavano quello di Snapchat. In entrambi casi la scelta è frutto del desiderio di conquistare il più ambito dei pubblici: i teenager e la sfuggente Generazione Z.

A svelare l’ultima evoluzione del social fotografico è un’analisi di Notjustanalytics (ex Ninjalitics), una delle più popolari piattaforme per il monitoraggio delle performance su Instagram. Apprezzata dagli influencer, anche quelli con milioni di follower, l’app ha scoperto il cambio di passo del social, confrontando i dati di 14mila utenti, tra cui molti creator. Ma cosa è successo esattamente?

Meno visibilità alle storie

Secondo i dati, a partire da novembre 2020, Instagram avrebbe ridotto di circa il 25% la visibilità delle storie. “Prima un utente poteva guardare una storia anche più di una volta, ora non più: vista una volta sparisce”, spiega a Wired Yari Brugnoni, Ceo di Notjustanalitycs. Un cambiamento tutt’altro che insignificante. Il fatto che Instagram non ci mostri più tutte le storie delle ultime 24 ore dei profili che seguiamo, ma solo quelle che non abbiamo visto, fa sì che sia più facile perdere il filo del discorso: un po’ come andare a cinema a film iniziato. “Questo finisce per generare una perdita di engagement, soprattutto sui profili più piccoli”, commenta l’esperto. E Instagram ha anche smesso di spingere le storie: “I metodi che usava per promuovere le storie, ora li usa per i reels”.

Più Reels per tutti

Chi si diletta con Instagram lo sa bene: mentre le storie sono confinate alla barra in alto dell’homepage, i reels hanno invece spazio in evidenza nella sezione Esplora (a cui si accede cliccando sull’icona a forma di lente di ingrandimento) e un tab tutto per loro, accessibile dall’icona centrale in basso. Centralità non affatto casuale: cliccandoci su, i reels appaiono uno dopo l’altro proprio come su TikTok. Non possiamo sceglierli, ma dobbiamo fare swipe dal basso verso l’alto per spulciarli e soffermarci su quello che incontra i nostri gusti. Uno zapping ipnotico, che finisce per creare dipendenza.

Perché Instagram sta puntando sui Reels?

I reels sono molto simili ai video di TikTok, che hanno conquistato i giovanissimi, facendo invecchiare di colpo tutti gli altri social, Instagram incluso. Il motivo è intuibile: le storie funzionano quando si ha qualcosa da raccontare e una buona capacità di farlo. Ma i teenager sono spesso di poche parole: preferiscono ballare, imitare, seguire una challenge proposta da qualcuno e la loro dimestichezza con gli smartphone li rende abili nell’usare le funzioni di editing delle app di video. Ne è un esempio Antonio Medugno, creator da 3 milioni di follower che su TikTok ci è arrivato su consiglio della sorellina di 9 anni, che gli ha anche insegnato come montare i video. “Mi ha aperto un mondo”, spiega a Wired.

Ecco perché Instagram ha deciso di implementare la funzione reel. “La strategia di Instagram è intuibile: ha scoperto che una parte del pubblico apprezzava quel tipo di video e ha scelto di offrirglielo in modo da evitare di perdere utenti”, avverte Brugnoni.

Il tempo delle storie

E così, dovendo scegliere un format da promuovere, a Menlo Park hanno preferito il modello Tik Tok a quello Snapchat, che pure gli aveva portato fortuna. Sono state le storie con la loro modalità reality show a trasformare Instagram da app fotografica in social network a tutti gli effetti. Anche le carriere degli Influencer ne hanno guadagnato: raccontarsi oltre gli scatti fotografici ha dato lustro ulteriore a celebrities come le Kardashian e i Ferragnez, la cui abilità con lo storytelling è ormai leggenda.

Reels o storie?

Sebbene a un’occhiata frettolosa, reel e storie si somiglino molto non è così. I reels sono video di 30 secondi più sofisticati, dove il montaggio e gli effetti speciali contano molto. Le storie invece brevi video di 15 secondi, che si accumulano in un arco di 24 ore, creativi ma fino a un certo punto. Inoltre, se le storie le vedono i nostri follower, i reels sono visibili anche da chi non ci segue. “Questo fa sì che le storie siano ideali per consolidare il pubblico e i reel per raggiungere persone nuove, avere visibilità e crescere in termini di follower” afferma il CEO di Notjustanalitycs, che spiega anche perché oggi chi volesse farsi notare su Instagram è bene che faccia un reel: “Quando Instagram lancia una novità, la promuove offrendo vantaggi agli utenti che la sposano”. In questo caso il vantaggio è una maggiore visibilità con la possibilità di attrarre follower nuovi. Anche a discapito delle storie.

L’inflazione delle storie

Ma c’è forse un altro motivo per cui Instagram ha scelto di mettere in ombra le storie e puntare sui reels: il bisogno di distinguersi dagli altri social, soprattutto quelli frequentati dagli “adulti”. Da qualche mese infatti anche le app insospettabili hanno iniziato a proporre stories: Twitter lo ha fatto aggiungendo la funzione Fleet e Linkedin ha lanciato le sue a ottobre 2020, mentre Facebook già lo faceva da un pezzo. I reels invece per ora ce li ha solo Tik Tok: il vero nemico da battere per prendersi il pubblico giovane che per Instagram è come linfa vitale. Ci riuscirà?

