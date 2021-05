I nuovi controller Ps5 rossi e neri

13 May 2021 – 17:31

(Foto: Sony)Due nuovi colori per il controller della Ps5, il performante DualSense: c’è il rosso porpora chiamato ufficialmente Cosmic Red con parte inferiore nera e il Midnight Black che è tutto nero, riportando alla memoria i controller originali delle varie Ps2, Ps3 e Ps4. La presentazione è stata accompagnata da un vero e proprio trailer, la disponibilità sarà globale.

Dalla versione originale che riprende le sfumature della console con bianco predominante, porzione nera e illuminazione blu, il DualSense si rifà il look con le due nuove versioni che virano verso una colorazione più calda e una più austera e classica. È interessante notare come in realtà la versione total black presenti due differenti neri, con quello della parte superiore che è più satinato rispetto a quello inferiore, più lucido. Rimane anche nei nuovi modelli una tonalità di blu negli inserti, che ben si abbina con ambo le sfumature.



Non è chiaro se la presentazione di queste varianti porterà anche a diversi colori della Ps5 o, meglio, delle paratie laterali che si è scoperto siano molto semplici da staccare e riattaccare. Non sarebbe utopia immaginare a bundle di controller e console in tono. Va da sé che la scheda tecnica, le funzionalità e il design dei tasti rimangono del tutto identici al modello che ha debuttato a fine 2020 assieme alla console.

A bordo si troveranno dunque i grilletti adattivi dinamici con sensibilità che dipende dalla pressione impressa per più funzioni diverse, il sensibile microfono, l’ingresso per le cuffie, il tasto Crea per contenuti e soprattutto il sistema di feedback aptico di nuova generazione per più immersività in game.

La disponibilità delle nuove colorazioni è attesa per il prossimo giugno a un prezzo da comunicare, ma che dovrebbe essere lo stesso del modello bianco dunque 69,99 euro.

