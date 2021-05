HoloLens 2: disponibile Windows Holographic 21H1

13 Maggio 2021 – 13:49

L’azienda di Redmond ha annunciato la disponibilità di Windows Holographic 21H1 per il visore Microsoft HoloLens 2.

