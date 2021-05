Google Cloud annuncia la partnership con SpaceX

13 Maggio 2021 – 19:49

Google Cloud va oltre le nuvole, raggiunge i satelliti Starlink e apre ad una nuova dimensione dell’accesso ai dati aziendali da remoto.

The post Google Cloud annuncia la partnership con SpaceX appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico