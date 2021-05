Gli obiettivi di Fujitsu per la sostenibilità

13 Maggio 2021 – 13:49

Meno emissioni, più energia proveniente da fonti rinnovabili e maggiore tutela della biodiversità: l’impegno di Fujitsu per il futuro del pianeta.

