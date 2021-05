Ethereum: il fondatore dona 1,5 miliardi in crypto

13 Maggio 2021 – 16:49

Vitalik Buterin ha donato l’equivalente di circa 1,5 miliardi di dollari in criptovalute, trasferendo ETH e SHIB dai propri wallet.

The post Ethereum: il fondatore dona 1,5 miliardi in crypto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico