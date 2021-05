Blue Origin vs NASA: interviene la politica

13 Maggio 2021 – 13:50

Una senatrice ha proposto una legge per obbligare la NASA a scegliere un secondo lander lunare per la missione Artemis, oltre allo Starship di SpaceX.

