AGCOM: sanzione di 480.000 euro a WindTre

13 Maggio 2021 – 19:49

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha inflitto a WindTre una sanzione amministrativa di 480.000 euro per aver violato l’art. 3 del Regolamento UE n. 2015/2120 e dell’art. 4, comma 1, lettera b della delibera n. 348/18/CONS, ostacolando la sottoscrizione dell’offerta Absolute in tecnologia FTTH che non include il modem. L’operatore telefonico non ha […]

Fonte: Punto Informatico