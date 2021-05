Acer Nitro 5: gaming laptop in offerta su Amazon

13 Maggio 2021 – 16:49

Il noteobok Acer Nitro 5 con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i7, 16 GB di RAM e GeForce GTX 1650 è in offerta su Amazon a 1.059 euro.

