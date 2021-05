WhatsApp: nuova policy bloccata in Germania

12 Maggio 2021 – 16:49

Il Garante della privacy tedesco ha chiesto di non condividere i dati degli utenti di WhatsApp per tre mesi, ma Facebook ignorerà l’ordine.

The post WhatsApp: nuova policy bloccata in Germania appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico