L’oleodotto hackerato è solo l’inizio: gli attacchi non mirano più ai PC, ma alla vita delle persone

12 Maggio 2021 – 17:29

La vicenda di Colonial Pipeline è rimasta per giorni sotto i riflettori e non è ancora stata risolta, ma anche dopo essere sparita dalle pagine della cronaca sarà ricordata per un motivo preciso: ha segnato l'inizio di un'era in cui non sarà più possibile ignorare che gli attacchi informatici avranno ripercussioni sempre più significative sul mondo reale.



Fonte: Fanpage Tech