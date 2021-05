Lenovo IdeaPad Gaming 3: spendere poco per giocare

12 Maggio 2021 – 19:49

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 con schermo da 15,6 pollici, CPU Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB può essere acquistato su Amazon a 949,00 euro.

Fonte: Punto Informatico