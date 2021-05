Fra 3 giorni scade l’ultimatum di WhatsApp: se non accetti le nuove regole non potrai più usarlo

12 Maggio 2021 – 14:29

Si avvicina sabato 15 maggio, il termine ultimo per accettare i nuovi termini di utilizzo del servizio che fa capo al gruppo Facebook. Chi non lo fa non potrà più utilizzare l’app fino a quando non cambierà idea, perdendo nel frattempo l’accesso ai contatti e alle conversazioni con amici e parenti.Continua a leggere



Si avvicina sabato 15 maggio, il termine ultimo per accettare i nuovi termini di utilizzo del servizio che fa capo al gruppo

Continua a leggere Si avvicina sabato 15 maggio, il termine ultimo per accettare i nuovi termini di utilizzo del servizio che fa capo al gruppo Facebook . Chi non lo fa non potrà più utilizzare l’ app fino a quando non cambierà idea, perdendo nel frattempo l’accesso ai contatti e alle conversazioni con amici e parenti.

Fonte: Fanpage Tech