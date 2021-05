Emily Blunt smentisce la sua partecipazione ai Fantastici Quattro

12 May 2021 – 17:53

Una fan art con Emily Blunt e il marito John Krasinski nei panni di Sue Storm e Mister Fantastic (foto: YouTube/Everything Always)È stata la stessa Marvel a darne conferma, con un piccolo indizio: la fase 4 del Marvel Cinematic Universe, presentata in una clip nelle scorse settimane, culminerà con un film sui Fantastici Quattro. Il progetto era stato annunciato tempo fa, dopo che Disney e Marvel Studios avevano riacquisito i diritti cinematografici della saga di fumetti dalla Fox. L’ambizione, ora, è quella di dare una cornice filmica ai personaggi degna del loro successo sulla carta stampata, dopo una prima coppia di film negli anni 2000 e il reboot mal riuscito del 2015. In attesa di ulteriori dettagli ufficiali, negli scorsi mesi sul web si sono fatte ipotesi più o meno verosimili sul cast, che in una trasposizione come questa è decisamente importante.

Una delle più affascinanti vedeva al centro la coppia Emily Blunt e John Krasinski, moglie e marito nella vita vera, artefici del successo della saga horror A Quiet Place: secondo i fan, sarebbero stati perfetti per dare il volto alla coppia regina dei fumetti, Susan Storm ovvero la Donna invisibile e Reed Richards alias Mister Fantastic. In effetti come idea di casting non sarebbe stata affatto male, peccato che a raffreddare gli animi sia stata la stessa Blunt, che in un’intervista ha raffreddato gli animi: “Nessuno ha mai ricevuto alcuna telefonata. Semplicemente le persone dicono ‘quanto sarebbe bello?’, ma poi finisce lì”.

Non solo, l’attrice, che in passato ha rifiutato il ruolo di Vedova nera poi andato a Scarlett Johansson, ha dato la sua opinione sul filone dei cinecomis che imperversano negli ultimi anni: “Non so se i supereroi fanno per me. Non sono nelle mie corde. Penso che sia un genere anche un po’ esausto, siamo inondati, perché non ci sono solo i film ma anche le serie tv ora”, ha detto specificando poi: “Non voglio dire che non ne interpreterò mai uno. Dovrebbe però essere qualcosa di così eccezionale… e allora potrei essere interessata. Non smanio di fare un film di supereroi. Mi lasciano un po’ fredda, non so spiegarlo”. Insomma, l’opinione di Emily Blunt sembra piuttosto chiara, anche se la lunga storia di Hollywood ci ha insegnato che mai dire mai. Ma se i Fantastici Quattro avverrà, è probabile che sarà senza la coppia d’oro Blunt-Krasinski.

Fonte: Wired