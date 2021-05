Cosa vi aspetta oggi al Wired Next Fest dedicato alla social innovation

12 May 2021 – 6:00

Soddisfare i bisogni sociali, emergenti e di sempre, creare nuove relazioni e dare vita a forti collaborazioni: così si potrebbe raccontare l’anima e il cuore della social innovation, un progresso i cui autori sono i governi così come le grandi aziende, le startup e soprattutto le singole persone. Un tema che è al centro del secondo appuntamento con il Wired Next Fest 2021, il più grande evento italiano a partecipazione gratuita dedicato all’innovazione, tecnologica e non solo.

L’evento di oggi pomeriggio, mercoledì 12 maggio, è tutto digitale e sarà trasmesso in diretta non-stop dalle 13:30 fino alle 19:30. Lo potrete seguire in streaming online direttamente qui sopra in questa pagina, oppure sul sito dell’evento. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi e diffusi sui canali social di Wired: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e YouTube.

Il programma di oggi al Wired Next Fest – Social innovation

Senza soluzione di continuità rispetto al primo appuntamento del 14 aprile, dedicato all’intrattenimento e allo storytelling (insomma, a tema Play), anche nel pomeriggio di oggi il filo rosso è il tema degli Equilibri: tanti, diversi e dinamici per affrontare la realtà in continuo cambiamento di un mondo alle prese con gli effetti della pandemia. L’innovazione è davvero tale solo se porta progresso, se non si riduce a un’idea di cambiamento limitata alla competizione di mercato e alla ricerca di profitti sempre maggiori. In futuro sarà invece fondamentale la ricerca di nuovi equilibri nella società, soprattutto in un momento storico in cui l’emergenza sanitaria ha cambiato in modo irreversibile la nostra realtà, tanto dal punto di vista ambientale quanto economico e, soprattutto, sociale.

Il luogo scelto per il Wired Next Fest di quest’anno è il teatro Gerolamo di Milano: riaperto proprio da Wired Italia il mese scorso, è un palco fisico su cui si alterneranno più di 20 ospiti e da cui saranno trasmessi in digitale 15 incontri, con musicisti, deputati, politologi, cantautori, registri, scrittori, ricercatori, attori, imprenditori e attivisti.

A inaugurare il lungo e denso palinsesto di incontri sarà come sempre la musica dal vivo. I primi protagonisti del pomeriggio saranno i Ministri che discuteranno con lo scrittore e giornalista Raffaele Alberto Ventura a proposito di verità, antropomorfismi, disinformazione e filosofia prima di esibirsi sul palco. La cantautrice Federica Carta, con la sua musica antifragile fatta di autocoscienza, consapevolezza e affermazione di sé, sarà protagonista del live acustico di metà pomeriggio, mentre la chiusura in grande stile sarà con Motta. Dopo tre anni di silenzio, il cantautore è tornato con Semplice, un disco che vive di ossimori, a suggerire che quella normalità facile che inseguiamo da un anno è in realtà molto più complessa di quanto ammettiamo.

Tra gli ospiti più attesi del pomeriggio Alessandro Zan, deputato e promotore dell’omonimo disegno di legge per il contrasto all’omotransfobia. Una norma di cui abbiamo bisogno come traguardo di civiltà, e più attuale che mai in una società che ancora fatica ad accettare la diversità. Ancora prima, quasi in apertura di giornata, il politologo Parag Khanna, indicato da Esquire come una delle 75 persone più influenti del Ventunesimo secolo, parlerà di migrazioni e geografia del mondo nel 2050, di cambiamento climatico, equilibri politici e società del domani.

Di influencer, femminismo, inclusività e uguaglianza di genere si discuterà invece con le attiviste Muriel e Carlotta Vagnoli, che si occupano di diritti delle donne tra Instagram e YouTube. Sostenibilità, progresso, unione e digitalizzazione sono invece i temi al centro dell’intervista a Mario Cucinella, architetto che di recente ha realizzato l’installazione temporanea United for Progress, ispirata ad Audi. E con Aboubakar Soumahoro, attivista sociale e sindacale nonché presidente nazionale dell’associazione Lega Braccianti, si tornerà a insistere sul tema degli immigrati, in un dialogo centrato sul mestiere di vivere insieme a Nello Scavo, giornalista, reporter internazionale ed esperto di migrazioni.

L’eccellentocene, l’età dell’eccellenza, l’epoca in cui grazie a tecnologia e globalizzazione sono crollate le barriere che separano un’idea dalla sua realizzazione, sarà protagonista della chiacchierata con Mauro Porcini, senior vice president di PepsiCo e autore di L’età dell’eccellenza. Insomma, quelle dinamiche che permettono a qualunque creativo di affrontare persino i più grandi colossi del mercato. Mentre con Fabrizio Acanfora, musicista e scrittore nonché autore di Dizionario minimo di diversità, si discuterà di disabilità, inclusione e tutela dei diritti dei più fragili, in un dialogo con la docente di filosofia del diritto all’università di Ferrara ed esperta nel campo dei disability studies Maria Giulia Bernardini.

Il problema sociale del revenge porn e dei reati sul corpo sarà al centro di un approfondimento che coinvolgerà Nunzia Ciardi, dirigente superiore della Polizia di Stato e direttore del servizio Polizia postale e delle comunicazioni, insieme a Laura Luchetti e Anna Agio, regista e protagonista della serie RaiPlay Nudes. Un tema anticipato immediatamente prima da Irene Facheris, autorevole attivista social e autrice di Parità in pillole e del podcast Palinsesto femminista, insieme a Barbara Falcomer, direttrice generale di Valore D, l’associazione di imprese impegnata sul tema dell’equilibrio di genere. Sul palco parleranno del celebre manifesto We can do it!, di stereotipi e di emancipazione femminile.

L’innovazione sociale al Wired Next Fest sarà anche declinata in chiave high tech e digitale. A partire dalle proposte italiane ed europee per regolamentare l’uso delle tecnologie di riconoscimento facciale, insieme al deputato Filippo Sensi, promotore di un disegno di legge sul tema, e a Laura Carrer, responsabile Foia di Transparency International Italia nonché ricercatrice all’Hermes Center.

Spazio anche alla scienza con Luca Tiberi, ricercatore Airc all’università di Trento (dipartimento Cibio) che parlerà di organi artificiali per malattie reali, e poi con Marco Boffi e Barbara Piga, del Laboratorio di simulazione urbana del Politecnico di Milano, che racconteranno di come utilizzare la realtà aumentata per valutare l’impatto che un progetto ha sulla qualità della vita delle persone. Ma anche per mostrare agli abitanti come cambieranno i quartieri dopo gli interventi di riqualificazione urbana: insomma, come costruire il luogo in cui vorremmo vivere. E con Lucrezia Bisignani, fondatrice e Ceo della education entertainment company Kukua, si chiacchiererà di una nuova supereroina in città, di empowerment femminile che passa da un cartone animato. Il suo nome è Super Sema, un bambina che difende la sua città affidandosi a quel super potere che si chiama scienza.

