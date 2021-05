Charli D’Amelio non si diverte più su TikTok: “Troppa competizione, per me non ha senso”

12 May 2021 – 16:52

Ospite della sorella Dixie nell’ultima puntata del suo format su YouTube, la tiktoker più famosa del mondo ha parlato di ciò che la disturba maggiormente all’interno dell’app che l’ha resa una celebrità. Le dichiarazioni però non arrivano come un fulmine a ciel sereno e sono solo l’ultima manifestazione di insofferenza della ragazza nei confronti di alcuni aspetti della piattaforma.Continua a leggere



Ospite della sorella Dixie nell’ultima puntata del suo format su

Continua a leggere Ospite della sorella Dixie nell’ultima puntata del suo format su YouTube , la tiktoker più famosa del mondo ha parlato di ciò che la disturba maggiormente all’interno dell’ app che l’ha resa una celebrità. Le dichiarazioni però non arrivano come un fulmine a ciel sereno e sono solo l’ultima manifestazione di insofferenza della ragazza nei confronti di alcuni aspetti della piattaforma.

Fonte: Fanpage Tech