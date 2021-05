Cambiano i nuovi termini di utilizzo di WhatsApp: chi non accetta è fuori

12 Maggio 2021 – 18:04

Il 15 maggio WhatsApp aggiornerà i suoi termini d’uso e la sua informativa sulla privacy e tutti gli utenti che non accetteranno le nuove condizioni incorreranno in un’interruzione del servizio. Questa interruzione, però, non sarà immediata. Ciò vuol dire che se un utente il 15 maggio si dimenticherà di accettare il cambiamento di WhatsApp, avrà a disposizione alcune settimane per continuare a utilizzare le principali funzionalità dell’app prima che questa smetta di funzionare.

Questo cambiamento è funzionale all’aggiunta di una nuova caratteristica dell’app di messaggistica: WhatsApp Business. La piattaforma, infatti, ha inserito la possibilità di effettuare acquisti in-app dai profili business che hanno messo a disposizione dei loro contatti un catalogo prodotti. Essendo un’attività commerciale gli utenti dovranno condividere dei dati personali con i commercianti, tra cui indirizzo a cui recapitare la merce, numero di carta di credito per il pagamento e eventuale partita iva per chi ce l’ha, perciò WhatsApp ha dovuto modificare le sue condizioni d’uso e l’informativa sulla privacy, inserendo una serie di regole e norme che proteggano e regolamentino questo scambio di dati.

Ovviamente, essendoci un cambio delle condizioni d’utilizzo, tutti gli utenti che usano la piattaforma dovranno accettare il cambiamento per poter continuare a usufruire dei servizi offerti da WhatsApp. Questo anche se è loro intenzione non utilizzare mai il servizio di ecommerce.

Inoltre, dal 15 maggio le aziende che utilizzando WhatsApp Business potranno utilizzare i dati contenuti nelle conversazioni con i propri clienti con finalità di marketing. Ciò vuol dire che se un utente non vorrà condividere i propri dati con un’azienda ed evitare che questi dati siano utilizzati per scopi commerciali ma, al contempo, continuare a utilizzare l’app di messaggistica, dovrà semplicemente impegnarsi a non utilizzare la funzionalità business di WhatsApp. In questo modo i propri dati rimarranno protetti da un eventuale tracking.

Le conversazioni tra utenti non business continueranno quindi a rimanere private e crittografate ma per continuare a utilizzare WhatsApp sarà per forza necessario accettare le nuove condizioni d’utilizzo. Magari dopo averle lette.

