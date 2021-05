Bitcoin anche per MoneyGram: crypto-to-cash

12 Maggio 2021 – 19:49

Grazie alla partnership con Coinme, ora MoneyGram permette la compravendita di Bitcoin nelle proprie location fisiche: un exchange nel mondo reale.

