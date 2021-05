Bitcoin: anche Palantir accetta pagamenti in BTC

12 May 2021 – 13:00

Palantir ha annunciato che ora accetta Bitcoin come forma di pagamento e potrebbe anche investire nell’asset seguendo l’esempio di Tesla e MicroStrategy.

