Acer aggiorna i notebook Predator e Nitro

12 Maggio 2021 – 13:49

Acer ha presentato i nuovi Predator Triton 300/Helios 300 e Nitro 5 con processori Intel Tiger Lake-H e GPU NVIDIA GeForce RTX 3080/3070/3050/3050 Ti.

