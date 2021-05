YI Dome Guard: videocamera di sicurezza a 360° scontata del 26%

11 May 2021 – 16:44

La videocamera di sorveglianza intelligente per la smart home YI Dome Guard 1080p oggi è proposta in sconto su Amazon a soli 29,74 euro.

The post YI Dome Guard: videocamera di sicurezza a 360° scontata del 26% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico