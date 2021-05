Windows 10: tutto pronto per il lancio di Cloud PC

11 May 2021 – 16:35

Spunta un ennesimo indizio a proposito del lancio ormai prossimo di Cloud PC: online una pagina di supporto ospitata dal sito ufficiale.

The post Windows 10: tutto pronto per il lancio di Cloud PC appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico