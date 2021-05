NVIDIA GeForce RTX 3050: GPU per gaming laptop

11 Maggio 2021 – 19:50

NVIDIA ha annunciato le nuove GeForce RTX 3050 e 3050 Ti (architettura Ampere) per gaming laptop con prezzi a partire da 799 dollari.

Fonte: Punto Informatico