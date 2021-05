Il Tetris “buono” che ti manda sempre il mattoncino giusto

Il celebre videogioco di logica inventato da Aleksej Leonidovič Pažitnov nel 1984, in cui i giocatori devono incastrare i tetramini – i blocchi – in caduta con l’obiettivo di completare la riga inferiore senza lasciare spazi ed evitare che la torre cresca a dismisura, arriva in una versione rinnovata ma soprattutto rilassante. Ecco Lovetris: una versione alternativa e che piace ai giocatori più pigri, poiché genera solo i blocchi necessari per completare correttamente tutti gli incastri.

Rilasciato su GitHub dall’utente unrealwill e quindi disponibile per essere giocato gratuitamente tramite browser, il titolo è proposto come una soluzione per rilassare la mente e alimentare la soddisfazione che si prova combinando con successo i mattoncini.

Infatti, grazie all’intelligenza artificiale, Lovetris è in grado di determinare quale tetramini offre maggiori possibilità per eliminare la riga inferiore e quindi fornircelo per aiutarci a completare il gioco senza troppe difficoltà. Ovviamente, non è impossibile perdere, ma sicuramente possiamo considerarlo un passatempo spensierato e meno stressante rispetto alla versione classica del videogioco.

