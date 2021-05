Facebook vuole assicurarsi che tu abbia letto l’articolo che stai per condividere

11 Maggio 2021 – 15:04

Avviso pop-up di Facebook (immagine: Facebook)Facebook ha iniziato a testare un sistema di pop-up che avranno lo scopo di comparire per chiedere agli utenti di leggere un articolo prima di condividerlo. L’annuncio della nuova funzionalità è arrivato tramite Twitter, forse non a caso il social network che a giugno dell’anno scorso per primo ha iniziato ad adottare lo stesso sistema di annunci pop-up.

Se prima moltissimi utenti ricondividevano degli articoli senza leggerli rischiando così di diffondere disinformazione, grazie al pop-up Twitter ha registrato un aumento degli articoli aperti prima della condivisione. Ora Facebook vuole seguire le orme del rivale. Questo temporaneo stop di norma sortisce due reazioni nell’utente: o quest’ultimo rinuncia alla condivisione dell’articolo, perché risulterebbe una perdita di tempo anche semplicemente aprire il link ed effettuare la condivisione dalla fonte, oppure l’utente apre l’articolo e s’informa sul materiale che sta per condividere. In entrambi i casi, l’avviso raggiunge il suo scopo.

In ogni caso, il pop-up permetterà di condividere l’articolo anche senza aprirlo. Basterà cliccare sul tasto “continua condivisione” per proseguire. Sebbene questo potrebbe sembrare una scappatoia che rende inefficace il sistema, i test effettuati da Twitter hanno mostrato che a lungo andare i pop-up scoraggiano chi ha l’abitudine di condividere senza leggere.

