Ps5, anche nel 2022 ci saranno scorte limitate

10 Maggio 2021 – 18:04

(Foto: Sony)Brutte notizie per chi sperava che la carenza di scorte della console Ps5 sarebbe terminata a breve: il direttore finanziario Sony ha confermato che la disponibilità a intermittenza della console di nuova generazione proseguirà verosimilmente anche nel 2022, vista la domanda consistente ben superiore alla capacità produttiva attuale.

Ora si può dire senza possibilità di essere smentiti: era un po’ troppo ottimista la stima emersa poche settimane dopo il debutto dell’ultima Playstation, che preventivava una crescente disponibilità della console verso primavera, così come quella che spostava la fine del periodo critico verso metà anno. La nuova proiezione considera infatti tutto il 2022 come un anno in cui sarà molto difficile comprare una Ps5.

Lo ha affermato Hiroko Totoki, il direttore finanziario Sony a Bloomberg, in occasione del recente report sull’ultimo trimestre fiscale: sarà complicato tenere testa ai tantissimi utenti che vorrebbero passare alla next-gen e ancora una volta la causa sta nei postumi del funesto 2020 del Covid-19, che ha fortemente danneggiato la produzione di chip e componenti. Qualcosa che ha colpito tutti i segmenti e anche Apple, che di recente ha ammesso che sarà più che probabile che anche prodotti come Mac e iPad diventeranno più rari da trovare sugli scaffali e online.

“Non credo che la domanda scenderà quest’anno – ha dichiarato Totoki – e anche se garantissimo molti più dispositivi e producessimo molte più unità di Ps5 l’anno prossimo, la nostra offerta non sarebbe in grado di raggiungere la domanda“. Sony ha come obiettivo quello di produrre almeno 14.8 milioni di Ps5 nell’anno fiscale che è partito da aprile; fino a marzo aveva raggiunto le 7,8 milioni di unità.

Si ricorderà la situazione paradossale del 2020-2021 con milioni di persone costrette a casa a dedicarsi in modo più importante ai videogame, che però al contempo hanno vissuto la loro stagione più delicata a causa delle difficoltà delle aziende impegnate nella catena di produzione. Nonostante questo, molte novità bollono in pentola, dalla nuova Switch Pro alla suggestiva ipotesi della console Apple.

