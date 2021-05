JEDI: futuro incerto per il progetto del Pentagono

10 Maggio 2021 – 19:49

La lunga disputa alimentata da Amazon sembra aver raffreddato gli entusiasmi del Dipartimento della Difesa in merito all’iniziativa.

The post JEDI: futuro incerto per il progetto del Pentagono appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico