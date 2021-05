Il Wired Next Fest torna il 12 maggio con la social innovation

10 May 2021 – 15:12

Continua con l’appuntamento del 12 maggio la nuova edizione del Wired Next Fest, realizzato, come per le passate edizioni, in collaborazione con Audi. All’interno di un calendario che si articola in 5 appuntamenti tematici nell’arco di 6 mesi, la parola chiave, il fil rouge, che unisce tutti gli incontri è Equilibri: tanti, diversi e dinamici per affrontare la realtà in continuo cambiamento di un mondo alle prese con gli effetti della pandemia.

Si è iniziato il 14 aprile con un appuntamento dedicato all’intrattenimento e allo storytelling, racchiuso nella parola Play, che ha registrato oltre 45mila visite al minisito, 35mila video view, 420mila social reach e 874mila impression.

Il 12 maggio si parlerà invece di social innovation, ovvero di quelle idee capaci da un lato di soddisfare dei bisogni sociali, dall’altro di creare nuove relazioni e nuove collaborazioni. L’innovazione, anche quella tecnologica, è infatti davvero tale solo se porta progresso e non si riduce a un’idea di cambiamento che si ritiene possa emergere solo all’interno della competizione di mercato e dalla ricerca di un maggiore profitto. Un punto di vista e una visione del futuro che merita di essere raccontata, e che sarà fondamentale per la ricerca di nuovi equilibri nella società. Un’innovazione i cui autori sono molteplici: dai governi alle grandi aziende, dalle start-up fino ai singoli individui.

Come di consueto, la musica dal vivo sarà protagonista. Ad aprire questa edizione del Wired Next Fest saranno infatti i Ministri che, prima di salire sul palco, discuteranno sul tema della verità insieme a Raffaele Alberto Ventura. Durante il pomeriggio si esibirà invece la giovane cantautrice Federica Carta, mentre in chiusura sarà la volta di Motta, che lo scorso 30 aprile ha pubblicato il suo terzo album da studio intitolato Semplice.

Ecco gli ospiti della giornata: Parag Khanna, politologo, indicato da Esquire come una delle 75 persone più influenti del XXI secolo, in queste settimane in libreria con Il movimento del mondo. Le forze che ci stanno sradicando e plasmeranno il destino dell’umanità (Fazi, 2021), Alessandro Zan, deputato della Repubblica, promotore dell’omonimo disegno di legge per il contrasto all’omotransfobia, Mauro Porcini, senior vice president di PepsiCo e autore di L’età dell’eccellenza – Innovazione e creatività per costruire un mondo migliore (Il Saggiatore, 2021), Aboubakar Soumahoro, attivista sociale e sindacale, Presidente nazionale dell’associazione Lega Braccianti, Nello Scavo, giornalista del quotidiano Avvenire, reporter internazionale ed esperto di migrazioni, Nunzia Ciardi, dirigente superiore della Polizia di Stato, direttore del servizio Polizia postale e delle comunicazioni, Laura Lucchetti e Anna Agio, rispettivamente regista e protagonista della serie Nudes, in onda su RaiPlay, dedicata al tema del revenge porn, Filippo Sensi, deputato della Repubblica, promotore di un disegno di legge sul tema del riconoscimento facciale, Laura Carrer, responsabile Foia di Transparency International Italia e ricercatrice all’Hermes Center, Lucrezia Bisignani, Founder & Ceo di Kukua, education entertainment company che ha lanciato Super Sema, il primo franchise africano destinato ai bambini, Fabrizio Acanfora, musicista e scrittore, autore di Dizionario minimo di diversità (Effequ, 2021), Maria Giulia Bernardini, docente di Filosofia del diritto all’Università di Ferrara ed esperta nel campo dei Disability Studies, Marco Boffi e Barbara Piga, ricercatori al Laboratorio di simulazione urbana del Politecnico di Milano, Irene Facheris, attivista social tra le più seguite e autorevoli, autrice del podcast Palinsesto femminista e del libro Parità in pillole (Rizzoli, 2020), Muriel, youtuber e instagrammer, paladina dell’inclusività, Carlotta Vagnoli, instagrammer e attivista per i diritti delle donne, Barbara Falcomer, direttrice generale di Valore D, associazione di imprese impegnata sul tema dell’equilibrio di genere, Luca Tiberi, ricercatore Airc presso Università di Trento (dipartimento Cibio), Mario Cucinella, architetto e Founder Mario Cucinella Architects, che recentemente ha realizzato l’installazione temporanea United for Progress, ispirata ad Audi e alla sua visione fatta di digitalizzazione, performance, design e sostenibilità.

La location scelta per tutti gli appuntamenti dell’edizione 2021 di Wired Next Fest è il teatro Gerolamo di Milano. I teatri, come gran parte dei luoghi di cultura, sono stati colpiti più di altri dalla pandemia, rimanendo chiusi. Wired Italia ha quindi deciso di riaprire uno di questi luoghi.

Tutti gli appuntamenti verranno trasmessi e diffusi sui canali social di Wired Italia (Facebook, Instagram e YouTube) e su nextfest.Wired.it. Sul portale di Wired dedicato ai suoi eventi, Next, si troveranno tutti gli interventi on demand. Next è un sito video based che mette al centro le persone protagoniste del cambiamento e il racconto della loro idea di futuro e innovazione, oltre che tutte le info di servizio e i contenuti dei partner. Un portale sviluppato con l’obiettivo di estendere la visibilità e la durata del Wired Next Fest nel corso di tutto l’anno, facendo dell’evento una vera e propria media platform.

Come per le edizioni precedenti, anche quest’anno Audi supporta l’evento con il quale condivide la spinta all’innovazione continua e l’impegno per migliorare il futuro attraverso l’applicazione dell’avanguardia tecnologica al servizio della collettività. In questa occasione troverà spazio il racconto della Celebration of progress, il nuovo modo di vivere l’elettrico rappresentato dalla combinazione dell’avanguardia tecnologica del Brand con la visione antropocentrica Audi che mette al centro del proprio operato lo stretto rapporto della persona con l’armonia dell’ambiente circostante. Il tutto sintetizzato nella nuova Audi Q4 e-tron, primo suv compatto a zero emissioni della storia del Brand e unico sport utility premium nativo elettrico.

L’appuntamento del 12 maggio, con il patrocinio del Comune di Milano, è reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner:

Main partner: E-Distribuzione, Mastercard, Nexi, Vodafone

Content partner: Fondazione Airc

Production: PianoB

Technical partner: Plesh

Collectible Design Guest: Galleria Rossana Orlandi

