Il trailer del secondo film dedicato a Venom

10 May 2021 – 15:17

Negli ultimi anni i film dedicati ai supereroi e ai personaggi a loro connessi si sono moltiplicati dando vita a universi cinematografici complessi, che hanno bisogno di essere ben pianificati. Ecco perché i cinecomics hanno risentito più di altri delle chiusure e dei rinvii imposti dalla pandemia. È il caso di Venom – La furia di Carnage, sul simbionte alieno interpretato da Tom Hardy, che doveva uscire lo scorso ottobre ma che il coronavirus ha fatto slittare più volte, fino al 24 settembre 2021. E oggi, dopo lunga attesa, è stato rivelato anche il primo trailer ufficiale.

Anche in questo secondo capitolo si concentra sul giornalista Eddie Brock che, entrato in contatto con un parassita alieno, si trasforma nella mostruosa creatura dall’indole antieroica. Ora, però, deve scontrarsi con un suo simile, quando un altro parassita infesta un serial killer psicopatico di nome Cletus Kasady, dando vita al terrificante Carnage: a dargli il volto, come già anticipato nella scena post-credit del primo film, è Woody Harrelson. Nel cast torna Michelle Williams, nei panni di Anne Weying, ex fidanzata di Eddie; mentre partecipa come new entry Naomie Harris, che è Shriek, la compagna di Kasady.

Il trailer diffuso in queste ore solletica la curiosità del pubblico: ci sarà Spider-Man? Come sappiamo, infatti, il personaggio di Venom è strettamente legato alle storie dell’Uomo ragno, anche se il precedente film, sempre prodotto da Sony, è stato inizialmente trattato in modo indipendente rispetto al più ampio Marvel Cinematic Universe. La possibilità, però, che il prossimo Spider-Man: No Way Home apra la strada al multiverso in cui si congiungono realtà parallele potrebbe portare al tanto atteso cameo di Tom Holland. Per sapere se le ipotesi diverranno realtà, bisogna attendere le prossime anticipazioni.

