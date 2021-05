Honor 50 sarà il clone di Huawei P50?

10 May 2021 – 17:05

(Foto: @Zealer Weibo)Ci sono tre significative ragioni per le quali il prossimo smartphone Honor si chiamerà Honor 50 e non 40 ovvero per scaramanzia, per pareggiare i conti con gli ormai non più cugini di Huawei e per segnare un salto netto col recente passato. C’è molta aspettativa sul prossimo top di gamma, visto che dovrebbe arrivare anche da noi in Europa e Italia con a bordo i servizi di Google.

Il numero 4 in Cina non porta bene, perché la pronuncia ricorda quella della parola “morte”: per questo motivo molti smartphone saltano la serie con il quattro che non si sposa bene con la scaramanzia orientale. Di certo il 4 non aveva portato troppo bene a Honor con i due modelli V40 e V40 Luxury Edition usciti solo in patria, ma passati piuttosto in sordina per via di caratteristiche tecniche non entusiasmanti, a partire dai chip Mediatek non di alto range a bordo.

Ed è qui che entra in scena il fantasma di Huawei: nato come brand giovane e acquistabile prettamente online, Honor ha venduto tanto e bene in Cina così come nel resto del mondo, puntando su un ottimo rapporto di qualità/prezzo. A bordo, tanta tecnologia e componenti prodotti dalla casa madre, a partire proprio dal processore Kirin, che però non sarà a bordo della prossima ammiraglia visto che Honor è stato venduto a un consorzio composto dall’azienda Digital China e da altre società supportate dallo Stato e dal governo della città di Shenzhen. L’ipotesi più papabile è che si punterà sulla gamma Mediatek Dimensity 1200 per il modello standard e Snapdragon 888 per quella Pro/Plus.

Tuttavia, i destini di Honor e Huawei sembrano ancora intrecciati. Il possibile nome Honor 50 andrebbe infatti a pareggiare i conti numerici con la linea Huawei P50 attesa a breve e al contempo il design dei due modelli risulta molto simile. Stesso alloggiamento ovale per le fotocamere posteriori con doppio oblò caratteristico. Rispetto a P50, Honor 50 avrebbe una fotocamera in meno, con il grande sensore principale in alto e subito sotto probabilmente una ultragrandangolare e un’ottica zoom. Non è escluso che la versione Pro o Plus possa pareggiare i conti delle fotocamere con Huawei, magari con un secondo zoom o un sensore per la profondità di campo tridimensionale.

Non resta che attendere la presentazione ufficiale, di sicuro la proposta di Honor rimane una delle novità più attese in campo tech del 2021, ecco le altre.

