Cosa sappiamo finora sulle riaperture previste dal 15 maggio

10 May 2021 – 17:36

Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi (foto: Palazzo Chigi)Piscine all’aperto e centri commerciali saranno le prime attività a tornare normalmente operative dal prossimo 15 maggio nelle zone gialle, nel secondo round di riaperture previsto dal governo all’interno delle zone gialle. E dalla stessa data cambieranno le regole per i viaggiatori in arrivo dai paesi europei, dal Regno Unito e da Israele che potranno entrare in Italia senza obbligo di quarantena. Per il 14 maggio, invece, è atteso il decreto del governo che dovrebbe fare luce su ulteriori allentamenti delle restrizioni.

Di certo c’è che con l’avanzare della campagna vaccinale e i buoni dati registrati rispetto alla diffusione dei contagi, che hanno portato tutta l’Italia fuori dalla zona rossa, le riaperture previste dal governo possono rispettare la tabella di marcia.

Dal 15 maggio in zona gialla i centri commerciali saranno aperti anche durante il fine settimana, sempre seguendo le regole di distanziamento sociale, obbligo della mascherina e igienizzazione della mani seguite finora. Mentre le piscine all’aperto potranno ricominciare con la loro attività. In questo caso, per poter accedere alle strutture si dovrà prenotare in anticipo e i gestori saranno obbligati a provvedere alla misurazione della temperatura all’ingresso. Nelle vasche si dovrà mantenere una distanza di 7 metri tra una persona e l’altra, mentre all’esterno ogni ombrellone dovrà trovarsi a una distanza di 10 metri. I gestori delle strutture dovranno sempre assicurare postazioni igienizzanti e far mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone negli spazi comuni.

Inoltre, a seguito di un tavolo organizzativo tra i ministri degli Esteri, Luigi Di Maio, e della Salute, Roberto Speranza, dal 15 maggio stop alla quarantena per i turisti in arrivo dagli altri paesi europei, dal Regno Unito e da Israele, se provvisti dell’attestato di vaccinazione completa, di tampone negativo effettuato nelle 48 precedenti all’arrivo o del certificato di guarigione dal Covid-19 relativo agli ultimi 6 mesi. Inoltre verranno potenziati i voli cosiddetti “Covid free” in arrivo dagli Stati Uniti con l’obiettivo di eliminare la quarantena.

Bisognerà però aspettare fino a venerdì 14 maggio per avere certezze su ulteriori riaperture o sul futuro del coprifuoco.

