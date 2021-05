Come ha fatto Camilla Boniardi a scalare la classifica dei libri più venduti

10 Maggio 2021 – 15:04

Camilla Boniardi ha appena scalato la classifica dei libri più venduti e conquistato la prima posizione con il suo romanzo Per tutto il resto dei miei sbagli. Non è la prima volta e non sarà l’ultima che una influencer (in realtà, la definizione le va stretta: “Al massimo consiglio uno yogurt che mi sembra particolarmente buono”) riesce nell’impresa. Da tempo le case editrici, Mondadori in testa, fanno scouting sui social media a caccia di autrici e autori da mandare in libreria. Nella speranza che almeno una piccola porzione dei follower acquisteranno il libro. Il calcolo è presto fatto: se il personaggio social ha, per dire, 1 milione di follower, per garantirsi un buon successo basta che almeno lo 0,5 di loro compri il libro.

Camilla Boniardi, però, ha superato di gran lunga le aspettative. E, tra le probabili ragioni del successo anche il tema della storia, capace di parlare alle ragazze. La protagonista del romanzo, Marta, si sente perennemente inadeguata, alla ricerca costante di un obiettivo di perfezione per sua natura irraggiungibile, perché costruito sull’immagine che ritiene gli altri abbiano di lei. Insomma, la Boniardi, Camihawke su Instagram, 1,2 milioni di follower, 31 anni, content creator, ha saputo traslare temi che le sono vicino e che condivide con un’intera generazione in un racconto che è ispirato alla sua vita ma non puramente autobiografico.

Come ha raccontato lei stessa: “Come la protagonista, Marta, anche io a venticinque anni mi sentivo inadeguata, persa, immersa in una nebbia di incertezza Da un lato avevo la sensazione che il tempo fosse scaduto, dall’altro in realtà ero ancora parecchio giovane. Volevo raccontare queste sensazioni ma non era possibile farlo con la velocità e l’estemporaneità dei social. Per questo ho scelto la carta, perché è un mezzo che ti costringe a prendere del tempo”.

Percorso in qualche modo simile è quello di Paolo Stella, altro scrittore social (378mila follower su Instagram) che ha saputo fare il balzo dalla rete alle carta con notevole successo. Per ora ha pubblicato due romanzi: Meet me alla boa (che ha raggiunto i primi posti in classica nell’estate del 2020) e Per caso (tanto il caso non esiste). E stesso discorso per Tommaso Zorzi (1,8 milioni di follower). Il suo romanzo, Siamo tutti bravi coi fidanzati degli altri, uscito lo scorso giugno ha venduto oltre 5mila copia nella prima settimana (Parecchi illustri scrittori italiani non arrivano a venderle in tutto), con una storia mirata a un pubblico di venti-trentenni, meglio se milanesi (La storia è molto milano-centrica, tutta apertivi, poke, e Grindr).

Il punto è che la ricetta giusta non esiste: si procede da sempre a tentativi e quando qualcuno imbrocca un successo parte il tentativo spesso fallimentare di sfruttare il filone. Altri casi fortunati, infatti, hanno caratteristiche diverse. Persino diversissime. È il caso di Normal English. Il mio metodo fast, fun and fantastic di Norma Cerletti (Nornasteaching su Instagram, 641mila follower) che ha traslato su carta le sue lezioni-pillola di inglese e che è tra i libri più prenotati su Ibs (uscirà il 15 giugno).

Mentre Elisa Maino, con #Ops del 2018 e il seguito Non ti scordar di me. #Ops. Vol. 2 (2020), già da titolo con hathtag, ha trovato un suo metodo per tradurre quello che avrebbe potuto essere un racconto fatto per post e stories in testo a correre: la protagonista si ritrovava in vacanza senza connessione Internet (orrore!), un’occasione per scoprire le gioie della vita disconnessa.

Anche se gli esperimenti falliti sono tantissimi, c’è da scommettere che il trend degli influencer in libreria non si esaurirà presto. Un successo come quello di Camilla Boniardi, 36mila copie in 2 settimane, vale la pena di mettere in conto qualche passo falso. Tanto più che i costi per gli editori sono relativamente bassi e che a fare promozione ci pensano gli stessi scrittori/influencer con profili che garantiscono un’esposizione potenziale a milioni di follower/lettori, numeri che ormai nessuna testata giornalistica sarebbe in grado di offrire.

Per questa stessa ragione, anche se in ritardo rispetto ad altri settori, la promozione dei libri si sta spostando sui social, sui profili dei book influencer che su Instagram, YouTube e altre piattaforme come TikTok, stanno crescendo velocemente. I dati confermano che la strategia funziona: i quotidiani e i media tradizionali sono in grado di portare alla scelta di un libro solo il 9 per cento dei lettori, mentre il 59 per cento dichiara di aver deciso di comprare un libro dopo averne letto su blog dedicati o sui social media.

