Surfshark: prima VPN compatibile con Apple M1

9 May 2021 – 10:00

La versione recente di Surfshark supporta nativamente il chip Apple M1 dei nuovi MacBook e permette di sbloccare oltre 30 librerie di Netflix.

