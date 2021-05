Starlink: velocità di connessione troppo variabile

9 Maggio 2021 – 10:49

In base ai dati rilevati da Ookla con il tool Speedtest, la velocità di download e la latenza del servizio Starlink non sono ancora ottimali.

Fonte: Punto Informatico