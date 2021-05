Dogecoin, caduta libera dopo l’intervento di Musk

9 Maggio 2021 – 16:49

A poche ore dall’intervento in tv di Elon Musk, il Dogecoin sta perdendo il 30% del proprio valore e fallisce la prima scalata verso quota 1 dollaro.

